Sanb, revocato lo sciopero Igiene Urbana di lunedì 13

Nuova vita per lo storico Interspar: le parole di Franco Cannillo Foto e video

Ha riaperto al pubblico, dopo un importante lavoro di restyling, lo storico Interspar di Corato, sito in Via Prenestina (angolo Via Gravina) e dagli anni ‘90 punto di riferimento per i consumatori della Città. Dotato un ampio parcheggio, il punto vendita presenta un