Conferimento dei Ministeri per due seminaristi coratini

Domenica 12 dicembre alle 16.30, nel Seminario regionale di Molfetta, durante la celebrazione eucaristica presieduta da S.E. Mons. Angelo Raffaele Panzetta, Arcivescovo di Crotone - Santa Severina, a sei seminaristi diocesani saranno conferiti i ministeri. Due sono coratini.

Saranno istituiti lettori i seminaristi: Fabio Cincavalli, della parrocchia Santa Maria di Passavia, in Bisceglie; Michele Cusanno, della parrocchia San Francesco, in Corato; Leonardo Gaudioso, della parrocchia Santa Chiara, in Trani; Francesco Mennea, della parrocchia Spirito Santo, in Barletta. Saranno istituiti accoliti i seminaristi Giuseppe Cassano, della parrocchia Ss. Crocifisso, in Barletta; Salvatore Scaringella, della parrocchia Santa Maria Greca, in Corato.

La celebrazione sarà a numero chiuso e sarà data in diretta streaming sul profilo facebook del seminario regionale di Molfetta.