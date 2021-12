Scuole cardioprotette: nella palestra del Tattoli-De Gasperi un defibrillatore donato dal Rotary

Aumenta la cardioprotezione in città: dopo quello installato allo Sporting Club Serrone nel 2016 - che ha già salvato la vita ad un uomo di 55 anni - arriva un nuovo defibrillatore grazie all'opera del Rotary Club Corato. Questa volta tocca all’istituto comprensivo "Tattoli-De Gasperi" che vedrà la sua palestra equipaggiata con questo nuovo dispositivo di sicurezza, per garantire un intervento immediato in caso di malore.

«Il Rotary Club Corato ha davvero a cuore la salute dei cittadini della propria città» dichiara il Past President Michele Rainone che, con questo ultimo atto vede concretizzarsi un progetto nato durante il suo anno rotariano. «In questa occasione abbiamo scelto una scuola perché è un luogo molto frequentato, soprattutto da bambini, e questi problemi possono insorgere in particolare durante le attività fisiche». «Raccolgo molto volentieri i frutti di questo service rotariano - ha affermato Pasquale Tarricone, Presidente del Club - e sono particolarmente felice che il Club doni questo apparecchio di fondamentale importanza ad una scuola». L'istituto ha provveduto nel frattempo a formare alcuni operatori per un corretto utilizzo del defibrillatore, che sarà operativo da giovedì 9, giorno in cui, alle 10.30, avverrà la cerimonia di consegna ufficiale da parte del Club.