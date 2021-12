Lunedì 13 nuovo sciopero nazionale Igiene Urbana. Possibili disagi per i cittadini

Lunedì 13 dicembre i lavoratori del settore di Igiene Urbana sull'intero territorio nazionale, potranno astenersi dal prestare lavoro per adesione allo sciopero generale del comparto ambientale indetto dalle segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Fiadel. Allo sciopero parteciperà anche Sanb che, sul suo sito internet ha pubblicato una nota d'avviso.

«Si invitano i cittadini a tenere comportamenti corretti e rispettosi dell’igiene pubblica, - si legge - in particolare evitando l’esposizione di rifiuti del porta a porta nelle zone centro storico, zona industriale e case sparse, sia di mattina che di pomeriggio. Si avverte che anche i centri comunali di raccolta, in caso di adesione massiccia allo sciopero, resteranno chiusi».

Non sarà, quindi, raccolto l'umido come da calendario. Il ritiro dei rifiuti non effettuato lunedì 13 dicembre sarà eseguito nella successiva giornata prevista dal vigente calendario. Saranno svolti soltanto i servizi delle prestazioni indispensabili come la raccolta dei rifiuti urbani differenziati prodotti da mense pubbliche e private di enti assistenziali, ospedali, case di cura, comunità terapeutiche; la pulizia dei mercati, delle aree di sosta attrezzate, delle aree di grande interesse turistico museale; il presidio di pronto intervento.



I servizi saranno riattivati al termine dello sciopero con la raccolta rifiuti nei limiti della potenzialità operativa di uomini, mezzi e impianti il giorno successivo; riattivazione integrale entro il secondo giorno dal termine dello sciopero; spazzamento delle strade nei limiti della potenzialità operativa di uomini e mezzi il giorno successivo; riattivazione integrale entro il secondo giorno dal termine dello sciopero; altri servizi: assicurata l'emergenza su eventuale disposizione delle autorità.