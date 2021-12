A Palazzo di Città la "Giornata della trasparenza"

Domani, 6 dicembre, a partire dalle 10 nella sala consiliare del Comune, si terrà la Giornata della trasparenza sul tema "Gli obblighi di pubblicazione in amministrazione trasparente e la tutela dei dati personali. Aspetti operativi e gestionali". Alla giornata, curata dal Segretario generale nonchè responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune, Giambattista Rubino, interverrà il dpo (Data Protecion Officer) Natale Fornaro della società Evolumia srl, designata quale responsabile dei dati personali per l'Ente. L'evento sarà aperto dai saluti del sindaco Corrado De Benedittis. Per assicurare il rispetto delle norme anti-covid, la partecipazione sarà assicurata la partecipazione ad un numero massimo di 40 persone che, per prime, in ordine di tempo, avranno comunicato tale volontà all’indirizzo email amministrazione.trasparente@comune.corato.ba.it I partecipanti dovranno essere in possesso di certificazione verde Covid 19 (green pass).