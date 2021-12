"Disabilità, dal contesto globale al quotidiano": domani un convegno in Comune

Oggi, 3 dicembre, ricorre la Giornata internazionale delle persone con disabilità. È l’occasione per aprire uno spazio di riflessione sulle condizioni di vita di milioni di persone con disabilità nella nostra società e per raccontare come, attraverso la costruzione di condizioni adeguate, esse possano essere davvero incluse nelle loro collettività di riferimento. La cronaca riporta, ancora e troppo spesso, storie di discriminazione, situazioni di esclusione, episodi di odio, bullismo, violenza, sacche di segregazione. Ma oltre a questo mosaico negativo in modo evidente, ci sono anche drammi umani e familiari che si consumano nel silenzio dell’isolamento e della rassegnazione, quasi fossero l’esito ineluttabile di tragiche fatalità delle quali non esistono responsabili e responsabilità: nella scuola, nel lavoro, nelle nostre città, nelle politiche inclusive.

La Giornata internazionale delle persone con disabilità è anche l’occasione per rilanciare alla comunità una sfida culturale e costruttiva. Sabato 4 dicembre, dalle 9 alle 12.30, l’amministrazione comunale ha organizzato il convegno “La disabilità - Dal contesto globale al quotidiano. Salute, benessere, scuola, lavoro, sport, sessualità” a cui parteciperanno gli alunni delle quattro scuole superiori: liceo classico e istituto professionale “Oriani-Tandoi”, istituto tecnico “Tannoia”, liceo artistico “Federico II Stupor Mundi” e le associazioni delle persone con disabilità del territorio. L’incontro si svolgerà nell’agorà del liceo classico “Oriani”. I lavori del convegno saranno trasmessi sul profilo youtube del liceo Oriani e sulla pagina Facebook del Comune di Corato.

Ai lavori saranno presenti il sindaco Corrado De Benedittis, il vice sindaco e assessore all’Istruzione Beniamino Marcone e l’assessore alle politiche sociali Felice Addario. Fra gli ospiti, saranno presenti prof. Giampiero Griffo, componente del consiglio mondiale DPI (Disabled Peoples International) che ha partecipato per conto del Governo alla stesura della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e membro dell’osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (OND) e il dott. Flavio Gioia, responsabile Asl neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza. A moderare l’incontro sarà Vincenzo Tota, presidente a Reggio Emilia della FAND, Federazione italiana delle associazioni con la disabilità e CPI, Comitato Italiano Paralimpico.