Avvento, a "Vivere In" un pomeriggio di spiritualità

Nel cammino di Avvento, i cenacoli della Diocesi di Trani, Barletta e Bisceglie hanno previsto un pomeriggio di spiritualità sul tema “...perché il cuore non si appesantisca” (Lc 21, 34-36) presso il Cenacolo “Vivere In” di Corato, in via Giappone, 40 per sabato 4 dicembre alle 17.30. Meditazione e Celebrazione Eucaristica presieduta da don Peppino Lobascio, rettore della Chiesa Matrice. Chi pensa di partecipare può contattare i numeri 080.3720845 oppure 329.3338919.