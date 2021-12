Sciucuà Lab: ecco come saranno Largo Abbazia, piazza Caduti di via Fani e via Nicola Salvi Copyright: n.c.

Sono stati presentati l'altra sera nell'auditorium del liceo artistico i risultati di Sciucuà Lab, il percorso di rigenerazione urbana che ha coinvolto cittadini, portatori di interesse, associazioni di categoria e pubblica amministrazione per definire interventi non strutturali in grado di rivalutare tre luoghi della città: largo Abbazia, piazza Caduti di via Fani e via Nicola Salvi. Un lavoro collettivo, quello svolto da Sciucuà, per ridare socialità a luoghi che hanno perso nel tempo la valenza per cui erano stati progettati. Dapprima animazione sociale, poi laboratori proprio nei luoghi da ripresentare fino ad arrivare, attraverso una metodologia consolidata in architettura - coordinata dagli architetti Antonella Milano e Rossella Ferorelli - a dare concretezza ad una visione che i cittadini hanno manifestato per questi luoghi.

«Siamo felici che questo percorso partecipato di co-progettazione e rigenerazione urbana abbia sortito gli effetti sperati» ha affermato l’assessore Felice Addario presentando la sintesi dei due ultimi fine settimana di novembre dedicati a ripensare gli spazi urbani. «Quando ero a Roma, questa era la mia normalità, lavoravo come architetto per ripensare a dei luoghi e coinvolgere la cittadinanza al fine di poter ridare dignità ed importanza a zone della città spesso dimenticate o in disuso» aggiunge Rosella Ferorelli. «Il coinvolgimento della città di Corato, per ripensare a questi tre luoghi, è l’inizio di un percorso che si estenderà anche ad altri luoghi della città. E questo è un grande traguardo».

Largo Abbazia: budget 15-20mila euro

Da luogo percepito come posto buio e pericoloso a epicentro della vita culturare coratina. Da zona abbandonata e vista come luogo insicuro per via dei recenti fatti di cronaca, come l’omicidio avvenuto tre anni fa, a luogo verde dove incontrarsi e partecipare alla vita cittadina con attività economiche, mercato cittadino. Per renderlo visibile dall'esterno sarà installato un sistema di illuminazione artistica, poi delle fioriere. In un "manifesto di visione" appositamente stilato, sono indicati diversi impegni da realizzare nei prossimi 5 anni: per il primo anno previsti ripristino dell'illuminazione, installazione artistiche, opere di urbanistica tattica e grafica, attività di animazione della piazza e la realizzazione di un regolamento di armonia tra i residenti.

Piazza Caduti di via Fani: budget 15-20mila euro

Una bella piazza ma anche un luogo no sense. Cosi lo hanno definito i partecipanti al percorso condiviso per riprogettare questo luogo. La piazza si abbellirà di giochi per bambini, panchine artistiche, tavolo da ping pong, e permetterà di trovare attraverso l’urbanistica tattica un luogo di aggregazione che prima non c’era. Verranno realizzate decorazioni pavimentali e percorsi pedonali che congiungeranno la piazza con le scuole della zona. che sarà arricchita da postazioni di gioco. Verrà realizzato anche un murales sulle pareti del centro per l'impiego.

Via Nicola Salvi: budget 50-60mila euro

La gran parte dell’investimento andrà a questa zona. Un luogo da sempre al centro delle promesse elettorali, ma dal 1982 rimasto sempre uguale a sé stesso. Il quartiere, stando a questo progetto, avrà una forte nota di colore e diventerà un punto di riferimento del quartiere. Giochi, colore, campi da pallavolo e basket, area di culto per permettere a questa zona e ai suoi abitanti di riqualificare un’area spesso dimenticata. Si è pensato anche di inserire dei rallentatori e un limite di velocità a 30 km/h per i veicoli in transito.

Nella video intervista le parole dell'architetto Rossella Ferorelli e dell'assessore Antonella Varesano. In basso, invece, il video della presentazione.