Onda d'urto, nominato il nuovo direttivo: Ivana Pomodoro è la presidente

Il 6 dicembre alle 17.30 nella sala verde del Comune si presenta alla città il nuovo direttivo dell'associazione Onda d’urto Corato - Uniti contro il cancro. La nuova presidente è Ivana Pomodoro, mentre il ruolo di vice è ricoperto da Sebastiano Lastella; Paolo Torelli è l'economo segretario; tra i consiglieri, invece, figurano Fabio Quinto, Marilisa Lasorsa, Filomena Balducci e Manuela Graziano. Nel corso della presentazione saranno ufficializzate alcune importanti iniziative per la città nell'ambito della prevenzione e sostegno durante il follow up oncologico. A causa delle ristrettezze per il covid e dei pochi posti disponibili in sala verde, non è prevista la presenza del pubblico.