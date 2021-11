Da ieri due nuovi alberi impreziosiscono via Duomo. Sono aceri platanoidi globosum e le loro foglie che tendono al giallo oro si muovono con il vento novembrino. «Le abbiamo scelte anche per la loro stagionalità. - spiega Corrado Bove - sono piante che perdono le foglie in inverno, fioriscono in primavera e in estate la loro chioma è verde e folta». Faranno ombra sulle panchine a fianco della chiesa Matrice. «Tra le caratteristiche di questo tipo di albero - continua Bove - c'è la sua forte propensione a trattenere le polveri sottili grazie a foglie ricoperte da una leggera peluria. L'apparato radicale non produce polloni e ha bisogno di poca manutenzione. Nei prossimi giorni arricchiremo l'alvaretto con piante e fiori». La scelta di piantare aceri è arrivata dopo un fitto dialogo con agronomi e vivaisti e i due aceri sono forniti di un vero e proprio passaporto, obbligatorio per legge.

La piantumazione è avvenuta sin dalle prime ore del mattino ed è il frutto dell'iniziativa partita dal gruppo di cittadinanza attiva RadicaMenti per la festa dell'albero, in collaborazione con l'istituto comprensivo Tattoli-De Gasperi. Tante le donazioni pervenute da alunni, attività e comuni cittadini che hanno permesso l'acquisto dei due alberi. Oltre al gruppo e gli operai che hanno scavato, eliminato le radici delle vecchie palme e installato le nuove ospiti, era presente la dirigente Maria Rosaria De Simone, il sindaco De Benedittis e l'assessore all'urbanistica Antonella Varesano, con la quale RadicaMenti ha interloquito in queste settimane.

Un confronto che continuerà, perché RadicaMenti continuerà a piantare. Prossimamente sono previste nuove iniziative, orientate sia alla cura del verde che alla sensibilizzazione sul tema. A proposito, i video delle operazioni di piantumazioni sono state girate alle maestre degli alunni del Tattoli-De Gasperi, affinchè i bimbi imparino a conoscere la natura, apprezzare il verde urbano e a prendersene cura.