Flos Olei 2022: nella guida olivicola più importante al mondo c'è anche un'azienda coratina

Un vero e proprio viaggio intorno al mondo dell’extravergine di qualità. Si presenta così anche quest'anno Flos Olei, la guida al mondo dell’extravergine considerata la più importante pubblicazione del settore a livello globale. Una sorta di atlante olivicolo in doppia lingua, italiano-inglese e italiano-cinese, che recensisce ben 500 aziende d’eccellenza provenienti dai 5 continenti, per un totale di 55 paesi. Nella classifica internazionale delle migliori produzioni olearie del mondo presentate da Flos Olei 2022 - divise per zona geografica e punteggio - è inserita anche l'azienda “Masseria Faraona” di Corato. Non solo. La cultivar "coratina" splende anche lontano dalla nostra città: tra gli oli extravergine di oliva premiati dalla guida Flos Olei 2022 nella categoria "The Best", l’azienda cilena Agrìcola Pobeña si aggiudica il premio di migliore olio extravergine di oliva qualità/quantità con l’olio Alonso-Coratina, mentre l’azienda Olio Mimì di Modigno consegue il premio di miglior olio extravergine di oliva- Qualità/Packing, con il suo olio Mimì Coratina.