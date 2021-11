Corgom sarà ancora lo sponsor del Rugby Corato

Per la stagione 2021\2022 Corgom srl si riconferma main sponsor dell’ASD Rugby Corato, una collaborazione rinnovata grazie al rapporto di professionalità tra i dirigenti delle due società. I lupi riceveranno ancora sostegno da parte di Corgom srl, in particolare dalla figura di Vito Scaringella, che ha sempre creduto nel Rugby a Corato. Ecco le parole di Luigi Bove, vice presidente dell’ASD Rugby Corato, sull’avvenuto accordo tra le parti: «Siamo arrivati a questo punto proprio grazie al nostro sponsor, ma è solo una tappa di quello che avverrà in futuro. Sono sicuro che questa collaborazione ci porterà ad essere una realtà ben affermata nel panorama rugbistico pugliese anche con le squadre giovanili». Finalmente la squadra, nonostante le difficoltà, riesce ad esprimersi al meglio come dimostra il quarto posto in campionato, con una partita in meno da giocare. La partita giocata contro il Bros Rugby ha evidenziato un’ottima attitudine, nonostante la sconfitta, poiché la squadra rimane in costante crescita e continua ad allenarsi.