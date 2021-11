Legambiente a fianco delle scuole per celebrare la festa dell'albero

Legambiente continua quest’anno dopo il periodo della pandemia che ha limitato tutte le attività, la campagna invernale "Festa dell’albero" nel rispetto delle regole del distanziamento. «Il circolo di Corato di Legambiente ha da sempre preso a cuore questa campagna invernale come un momento per fare cultura e sensibilizzazione ambientale. - scrive il circolo in una nota - In questi anni sono sorti movimenti dal basso per salvare il nostro pianeta. Noi possiamo farlo insieme partendo dalla piantumazione di essenze e piante come un corretto stile di vita. Questo è possibile farlo dappertutto: in casa, sui balconi, nei giardini e negli spazi aperti».

Sono partite le comunicazioni a tutte le istituzioni didattiche della città per portare questa cultura e sensibilità nei luoghi preposti per la formazione : le scuole. Concordando con i volontari di Legambiente nei vari istituti è possibile fare una richiesta compilando il modulo apposito. Il circolo elaborerà un calendario con gli eventi itineranti nelle varie istituzioni. Il circolo s’impegna a pianificare un calendario dal 21 novembre fino a gennaio 2022, attribuendo le piante in base alla disponibilità delle essenze e un’equa distribuzione delle stesse. Qui il modulo scaricabile.

In concomitanza con la ricorrenza, si svolge in Italia la Festa dell’Albero, iniziativa promossa da Legambiente a partire dal 2008. Una vera e propria occasione per rendere onore e merito a questi antichi colossi frondosi, con una serie di attività rivolte principalmente alle scuole. Il tema di quest’anno è Libera il tuo Pianeta con un albero. Noi tutti possiamo fare qualcosa rivedendo i nostri stili di vita e piantando ogni tipo di essenza. Strettamente connessi agli innumerevoli benefici che gli alberi sanno apportare agli ecosistemi e alla salute. Questi inestimabili guardiani verdi, infatti, assorbono anidride carbonica e restituiscono ossigeno, contribuiscono a mitigare gli effetti del surriscaldamento globale, proteggono la biodiversità, contribuiscono a tutelare il suolo e a prevenire il dissesto idrogeologico.