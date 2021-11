Covid, contagi stazionari nel Barese. A Corato 26 nuovi casi dall'8 al 14 novembre

Nella settimana 8-14 novembre l’andamento delle nuove positività si conferma stazionario. Il tasso settimanale oscilla da 32.7 a 31.9 casi per 100mila abitanti, a testimonianza di una ancora contenuta circolazione del virus Sars Cov 2 nel territorio dell’Area Metropolitana di Bari, diversamente dall’incidenza che a livello nazionale continua ad aumentare (da 78 a 98 per 100mila abitanti). La campagna di vaccinazione anti-Covid nell’ultima settimana ha garantito la somministrazione di circa 20mila dosi, per un totale complessivo di 2 milioni e 35.479 dosi. Di queste, oltre 65mila costituiscono terze dosi, tra vaccini addizionali e richiami “booster” riservati alle categorie di soggetti fragili, operatori e ospiti di strutture residenziali ed operatori sanitari, compresa una quota consistente, pari a 40.807, appannaggio della fascia d’età dai 60 anni sino agli over 80.

A Corato si registrano 26 nuovi casi nella settimana dall'8 al 14 novembre con un tasso di 54,7 casi su 100mila abitanti, dato leggermente inferiore rispetto a quello della scorsa settimana (58.9).

La copertura vaccinale dei residenti baresi è cresciuta di un altro punto percentuale in sette giorni: l’89% della popolazione, con età pari o superiore ai 12 anni, ha completato la scheda di vaccinazione. La copertura totale, in particolare, aumenta ancora nelle fasce d’età 12-19 anni (84%), 30-39 (81%) e 50-59 (92%). Dai 60 anni in poi la protezione dei cittadini è ormai a livelli massimi, con il 96% dei residenti che ha portato a termine il ciclo vaccinale. Straordinaria l’adesione dei 70-79enni: il 99% ha fatto prima e seconda dose. Le coperture territoriali, parallelamente, continuano a guadagnare terreno. Salgono a 32 i comuni che hanno raggiunto l’obiettivo del 90% di vaccinati con prima dose, così come passano a dieci i municipi con almeno il 90% di residenti over 12 completamente vaccinati.

Per quanto riguarda le vaccinazioni a Corato, su una popolazione vaccinabile di 42.403 persone (ovvero persone dai 12 anni in su) l'89% ha ricevuto la prima dose, mentre l'87% ha ricevuto entrambe le dosi. Nel dettaglio, sinora sono stati somministrati 73.927 vaccini a persone residenti in città: 37.949 per la prima dose e 33.951 per la seconda.

Il grafico dell'andamento del Covid a Corato dall'inizio della pandemia (marzo 2020). In base ai dati forniti da Asl Bari, Prefettura di Bari e Comune di Corato, sono indicati i positivi per data, il totale dei decessi, il totale dei positivi e il totale dei guariti.