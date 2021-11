“Un ciclamino per l’Adisco”, domenica 21 volontari in piazza

Dopo un anno di stop forzato, i volontari della sezione territoriale di Corato dell'Adisco tornano in piazza con “Un ciclamino per l’Adisco”. In occasione della Giornata nazionale Adisco che si è celebrata lo scorso 15 novembre - data del primo trapianto con cellule staminali da sangue del cordone ombelicale sul paziente Matthew Farrow, affetto da anemia di Fanconi - nella mattinata di domenica 21 novembre, i volontari dell'associazione donatrici italiane di sangue del cordone ombelicale saranno presenti in piazza Cesare Battisti, dalle 10 alle 13.

In questi decenni, nel mondo sono stati effettuati oltre 35mila trapianti con l'utilizzo di cellule staminali cordonali, per trattare oltre 80 tipologie differenti di patologie, tra cui leucemie, linfomi, talassemia ed anemia. Attualmente inoltre, sono in corso diversi trial clinici per migliorare sempre più le tecniche nei trapianti e per sviluppare nuove applicazioni terapeutiche come il gel piastrinico, il collirio per la sindrome Des e le trasfusioni di globuli rossi ai neonati prematuri. Con "Un ciclamino per l'Adisco", domenica 21 novembre i volontari della sezione locale forniranno informazioni e chiarimenti sulla donazione di sangue cordonale. Contestualmente, nello stand in piazza sarà possibile acquistare delle piante di ciclamino per contribuire a sostenere le attività associative.