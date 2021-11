La promessa del sindaco De Benedittis: «Un festival per Antonio Molinini»

«Un festival musicale dedicato ad Antonio». La promessa è del sindaco Corrado De Benedittis. Il messaggio di cordoglio del primo cittadino - impegnato in un appuntamento istituzionale a Bari - è stato letto dall'assessore Antonella Varesano alle gremite esequie in chiesa Matrice del giovane e talentuoso musicista, che ci ha lasciati ieri.

«Il maestro Antonio Molinini ha dato lustro con la sua arte musicale alla città di Corato. - scrive il sindaco - Col suo talento si è affacciato sulla scena nazionale riscuotendo riconoscimenti e consensi. Spirito inquieto, non faceva sconti soffrendo, spesso, per non trovare le giuste sensibilità e gli sperati riscontri, nei contesti istituzionali. Anche nei confronti della mia Amministrazione, da poco insediata, il maestro Molinini è stato molto critico. Ho sempre ritenuto le sue critiche, un grido di dolore per chi come lui e come tanti di noi ha sofferto per i limiti di un contesto a volte troppo provinciale e chiuso. L'impegno mio e dell'Amministrazione sarà quello di non dimenticare Antonio. A lui, dedicheremo un festival musicale che possa tenerne alta la memoria ed essere riferimento importante per le politiche culturali della città e della Regione. Ciao Maestro Antonio. Grazie».