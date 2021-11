Ambiente, volontari di nuovo in campo per ripulire zona cimitero e Lama Cupa. Come partecipare

Dopo la grande partecipazione della racollta rifiuti organizzata il 7 novembre in zona Boccotero, Aic e Puliamo Corato, si prodigano ancora per l’ambiente. Domenica 21 novembre dalle 9 alle 12, i volontari organizzano una pulizia straordinaria della zona Lama Cupa, cimitero e via Barletta vecchia, strade battute da molti cittadini per correre o camminare. Parteciperanno all'iniziativa anche l'As Basket Corato e la classe 5C del liceo classico Oriani. «L'auspicio - dicono gli organizzatori - è che alla raccolta si uniscano tanti liberi cittadini». Per partecipare possibile contattare le pagine social di Puliamo Corato oppure chiamare il numero 335.7298736.