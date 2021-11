Da oggi certificati anagrafici gratuiti dal portale Anpr

A partire da oggi, anche i cittadini di Corato possono scaricare in modo autonomo e gratuito i certificati anagrafici online, per proprio conto o per un componente della propria famiglia, collegandosi al portale Anpr e autenticandosi con Carta d'Identità Elettronica, Carta Nazionale dei Servizi oppure Spid. Possono essere scaricati, anche in forma contestuale, i seguenti certificati: anagrafico di nascita, anagrafico di matrimonio, di cittadinanza, di esistenza in vita, di residenza, di residenza Aire, di stato civile, di stato famiglia, di stato di famiglia e di stato civile, di residenza in convivenza, di stato famiglia Aire, di stato famiglia con rapporti di parentela, di stato libero, anagrafico di unione civile, di contratto di convivenza. Per ulteriori informazioni è possibile cliccare qui.