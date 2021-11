Reddito di dignità 3.0, convocato un tavolo di concertazione per definire le azioni

L’Ambito territoriale Corato, Ruvo, Terlizzi beneficia di risorse rinvenienti dalla misura regionale Reddito di Dignità che, a fronte di un contributo economico di 500 euro al mese per un anno, consente al cittadino beneficiario di aderire a un percorso personalizzato di inclusione sociale in base al suo profilo psico-sociale, familiare, comunitario e professionale. Tale intervento prevede anche l’attivazione di azioni di supporto specialistico destinate ai cittadini beneficiari del Re.D. per qualificarne la presa in carico. Questi interventi vanno realizzati dall’Ambito Territoriale in collaborazione con amministrazioni pubbliche, gli enti del terzo settore, istituti scolastici, così come indicato nelle linee guida approvate dalla Regione Puglia. A tal fine, l’Ambito territoriale ha convocato un tavolo di concertazione con questi enti per articolare un Piano operativo per definire i fabbisogni specifici individuati, le azioni da realizzare e gli obiettivi da perseguire. Gli incontri avverranno in via telematica collegandosi a questo link il 16 novembre dalle 17 alle 19 e il 22 novmebre dalle 17.30 alle 19.30.