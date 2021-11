RadicaMenti dona una mappa del verde a Corato: «Ora aiutateci a donare due alberi alla città»

Una mappa del verde del centro storico di Corato. Questo il dono che RadicaMenti ha fatto alla città. Uno strumento utile, che mancava, e che potrà servire a pianificare interventi mirati per cominciare un percorso di trasformazione, improntato sull’arricchimento del nostro patrimonio floristico.

RadicaMenti è un gruppo di cittadini che opera in città attraverso la cura di alberi e piante. Otto mesi fa hanno adottato 26 tra fioriere e aree verdi in città. Non solo piantumazioni e monitoraggio, uno degli obiettivi è quello di sensibilizzare alla cura del verde e alla partecipazione attiva attraverso una serie di iniziative legate all’ambiente e alla mobilità sostenibile. Biciclettate, giornate dedicate e progetti con i bambini, che rappresentano il futuro del nostro pianeta e che hanno raccolto con entusiasmo l’invito a partecipare.

La mappa, in formato digitale e cartaceo, è stata depositata all’ufficio protocollo del Comune. Sono censiti tutti i 173 alvaretti presenti sul corso e nelle piazze del centro storico, completo di specifica sullo stato di salute degli alberi, degli alvaretti vuoti e di quelli cementati. Come detto è solo una parte dell’enorme lavoro svolto. «La nostra intenzione è quella di mappare tutta la città e, in seguito, di specificare anche la tipologia di alberi e arbusti presenti», spiega Corrado Bove, referente di RadicaMenti.

Una scelta nata diversi mesi fa con un importante scopo: «Il verde può svolgere molte funzioni e produrre importanti benefici per l’ambiente, - scrivono - e quindi per la società: i cosiddetti servizi ecosistemici. Se consideriamo gli aspetti igienico-sanitari, i suoi positivi effetti sul clima locale, sulla qualità dell’aria, sui livelli di rumore,sulla stabilità del suolo, sono di tutta evidenza».

Già il 21 novembre, in occasione della festa dell’albero, il gruppo pianterà due alberi in collaborazione con il Tattoli-De Gasperi. «Vi chiediamo una donazione libera per l’acquisto dei due alberi, la rimozione dei ceppi e dell’apparato radicale dai due alvaretti e per la piantumazione», spiega il gruppo che, contestualmente, ha incontrato l’assessore all’urbanistica, Antonella Varesano, assieme alla maestra Nicolangela Falco, per spiegare e condividere le finalità del progetto.

Potrete lasciare la vostra libera donazione presso l'Ecoteca Sostenibile Per Natura, in via Crocifisso n.18, in orari di apertura: 8:30 - 13:00, 17:30 - 20:30, o chiamando al numero 3403594366. Verrà rilasciata ricevuta semplice e il nome dei donatori saranno inseriti in un post di ringraziamento sul gruppo. In tanti hanno già aderito alla raccolta fondi: i membri del gruppo, la scuola e i genitori dei bambini che hanno capito quanto è importante donare ai propri figli una città più verde e più sana.