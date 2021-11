Primo congresso Anpi, Capurso confermato presidente: «Necessario unire nelle differenze»

Ieri sera nell’auditorium del liceo artistico Federico II “Stupor Mundi” si è tenuto il primo congresso della sezione Anpi “Maria Diaferia”, occasione per fare un bilancio delle attività finora svolte e per guardare a nuove progettualità. Nella prima parte, dopo la nomina della presidenza del congresso di Daniela Maggiulli e Teresa Elena Caputo (segretario), ci sono stati gli interventi dei rappresentanti della gran parte dei partiti, di diverse associazioni e delle istituzioni coratine (il sindaco Corrado De Benedittis, la presidente del Consiglio comunale Valeria Mazzone e la senatrice Bruna Angela Piarulli), oltre quello del delegato provinciale Nicola Signorile. Tra i principali temi toccati dagli intervenuti ci sono stati quelli riguardanti l’affossamento del ddl, l’autonomia differenziata come «secessione dei ricchi» e la necessità di rilanciare i valori della Costituzione nel presente.

Il presidente della sezione, prof. Giovanni Capurso, nella sua relazione ha richiamato alla necessità dell’Anpi come «associazione che unisce nelle differenze» e come «casa di tutti coloro che condividono i valori antifascisti e repubblicani». «Antifascismo oggi è antirazzismo, antifascismo oggi è antimafia, antifascismo oggi è anticorruzione», ha poi aggiunto. Durante l’incontro sono state lanciate anche diverse proposte. Da segnalare quella del socio Aldo De Palo di un boschetto per i concittadini che hanno sacrificato la loro vita per la nostra comunità e dove ci si può recare «a passeggio in compagnia dei i propri nipoti».

Nella seconda parte si è rinnovato il comitato direttivo, visto che la fondazione della sezione di alcuni mesi fa è avvenuta durante l’ultimo anno del mandato, e di otto delegati per il Congresso provinciale, il numero più alto nella provincia dopo quello della sezione di Bari. Il nuovo comitato, allargato da 9 a 13 componenti, è ora composto da Giovanni Capurso (riconfermato presidente), Daniela Maggiulli (vice presidente vicaria), Marina Mastromauro (vicepresidente), Savino Lastella (segretario/tesoriere), Teresa Elena Caputo, Antonello Parziale, Flora Marcone, Davide Piancone, Enzo Catalano, Marta Losito, Angelo Elicio, Martin Loisio Fusaro, Maria Cristina Grimaldi.