Dal centro storico all'extramurale: istituito il disco orario su alcuni parcheggi in città

Arriva il disco orario sui tratti di alcune vie e piazze della città. Un'ordinanza dirigenziale firmata dal comandante della polizia locale, Giuseppe Loiodice, ha regolamentato così la sosta in piazza Di Vagno, via Aldo Moro, viale V. Veneto e viale Diaz. Nel dettaglio. la sosta è regolamentata: per un tempo massimo di 30 minuti valido dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 16,00 alle ore 21,00 in piazza Di Vagno, nella parte in asse con Via Roma; per un tempo massimo di 60 minuti valido dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 16,00 alle ore 21,00 sul lato destro secondo il senso unico di marcia di Via A. Moro tratto da Via Bronzetti a Via Cirillo; per un tempo massimo di 30 minuti valido dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 16,00 alle ore 21,00 sul lato numerazione dispari di Viale V. Veneto tratto da Via L. Santarella a V. Gioberti; per un tempo massimo di 30 minuti valido dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 16,00 alle ore 21,00 sul lato numerazione pari di Viale A. Diaz tratto compreso tra il civico 16 e il 26.