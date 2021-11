Indagine Eduscopio: liceo Oriani primo per il terzo anno di fila. Bene anche il Tannoia

L'indagine Eduscopio - la mappa interattiva delle migliori scuole superiori d’Italia redatta dalla Fondazione Agnelli - premia ancora una volta gli istituti coratini. L’idea di fondo della ricerca e della elaborazione dati fornita dal progetto è quella di valutare gli esiti successivi della formazione secondaria - i risultati universitari e lavorativi dei diplomati - per trarne delle indicazioni di qualità sull’offerta formativa delle scuole da cui essi provengono. Il portale permette così di confrontare le performance degli istituti del territorio - nel raggio di 30 km da Corato - classificati secondo diversi parametri.

Ebbene, il liceo classico Oriani si conferma al primo posto tra le 8 scuole della zona della stessa tipologia, con un punteggio di 72.38 secondo l'indice FGA, valore che mette insieme la media dei voti e i crediti ottenuti normalizzati in una scala che va da 0 a 100. Seguono a ruota il Carmine-Sylos di Bitonto (71.03) e il De Sanctis di Trani (70.85).

Nella categoria delle scuole più orientate al mondo del lavoro, l'Itet Tannoia con l'indirizzo tecnico-economico è quarto (su 11) per indice di occupazione dei diplomati (45.08) dietro a Levi e Carafa di Andria e Orion di Molfetta. È invece sesto (su 9 scuole, indice occupazione 36.36) con l'indirizzo tecnico-tecnologico dietro Lotti-Umberto I di Andria, Ferraris di Molfetta, Jannuzzi di Andria, Volta-De Gemmis di Bitonto e Fermi-Nervi-Cassandro di Barletta. Lo stesso Itet, valutato rispetto alla preparazione fornita per l'università, è quinto (FGA 50.42) con l'indirizzo tecnico-economico dietro Fermi-Nervi-Cassandro, Salvemini di Molfetta, Carafa e Dell'Olio di Bisceglie e quarto (FGA 48.53) con l'indirizzo tecnico-tecnologico dietro Jannuzzi, Ferraris e Fermi-Nervi-Cassandro.

L'Ipc Tandoi è invece sesto (su 9) per indice di occupazione dei diplomati (32.77) dietro Alberghiero di Molfetta, Lotti-Umberto I, Aldo Moro di Trani, Mons. Bello di Molfetta e Cosmai di Bisceglie.

Per quanto riguarda i licei artistici, Eduscopio precisa di essere in possesso solo dei dati sui percorsi universitari e non di quelli sui percorsi di studio nelle Accademie delle Belle Arti. Il Federico II- Stupor mundi è in ogni caso l'unica scuola di questo tipo valutata (con indice FGA 62.44) su un totale di 3 istituti simili nella nostra zona: sugli altri due - il Colasanto di Andria e il Garrone di Barletta - non ci sono indicatori disponibili perché entrambe le scuole non mandano all’università un numero congruo di diplomati. L'istituto di via Teano è invece quinto su 5 per indice di occupazione dei diplomati (36.36) in base all'indirizzo Professionale - Industria e Artigianato dietro Vespucci di Molfetta, Archimede di Andria, Cosmai di Bisceglie e Volta-De Gemmis di Bitonto.