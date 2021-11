Giornata mondiale del povero, nelle parrocchie le testimonianze sulla "bellezza del servizio"

In occasione della "giornata mondiale del povero", la Caritas diocesana invita a partecipare alla celebrazione eucaristica presieduta dall’Arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo domenica 14 novembre alle 10.30 nella Basilica San Giuseppe a Bisceglie. Contestualmente, nelle varie città dell’Arcidiocesi i gruppi Caritas hanno organizzato diverse iniziative per animare la Giornata. A Corato, in tutte le parrocchie, sabato 13 novembre dalle 18.30 e domenica 14 dalle 11, sono previste testimonianze dei volontari durante le SS. Messe circa la bellezza del servizio ai poveri (con lettura di qualche passaggio più significativo del messaggio di Papa Francesco), oltre alla raccolta di viveri da parte dei bambini che frequentano il catechismo.