Canto, ballo, teatro, skate e dj: "CorArte" anima piazza Di Vagno

Domenica prossima, 14 novembre, piazza Di Vagno si animerà grazie a CorArte, evento organizzato dall'associazione culturale Motelab, con il patrocinio dell'assessorato alle politiche giovanili del Comune di Corato e la collaborazione della Pro loco Quadratum.

«CorArte nasce con l’idea di far emergere gli artisti della città, spesso vincolati dalla possibilità di esprimersi liberamente a livello cittadino e locale e questo evento ha l’obiettivo di dar loro voce e spazio. Tramite la loro arte potranno comunicare e condividere sani principi a fronte del periodo pandemico che ha zittito ancora di più la voce della cultura» spiegano gli organizzatori. «Sarà una grande mostra in cui i soggetti esposti saranno i vari artisti del territorio, ci saranno varie discipline artistiche quali canto, ballo, teatro, arti figurative e una competizione di skate. Ogni disciplina avrà un proprio spazio in cui si potrà esporre e condividere la propria arte con il pubblico. Faranno da cornice gli stand di artigiani locali, dai quali sarà possibile acquistare prodotti e manufatti. Saranno presenti ritrattisti, dislocati nelle varie zone della piazza, che potranno realizzare ritratti, sul momento, per i passanti. In sottofondo, ci sarà un dj set a cura dei migliori dj locali, un arricchimento importante al fitto roster di artisti presenti in questa giornata».

«Ringrazio le ragazze e i ragazzi di MoteLab» afferma il sindaco Corrado De Benedittis. «Sono venuti a trovarmi in Comune e ne è nata questa bella collaborazione. C'è, in città, un mondo giovanile, che ha tanto da dire e che soprattutto deve avere il diritto di esserci. Il Palazzo di Città deve popolarsi di giovani. A tutte e tutti loro, confermo la mia piena disponibilità all'ascolto e a costruire percorsi comuni che diano prospettive e opportunità. Non bisogna fare parte necessariamente di un'associazione per venire in Comune, dal Sindaco. Chiunque è il benvenuto».

Il programma della manifestazione, che prenderà il via alle 16, è ricco e articolato lungo tutto il corso della giornata, completamente dedicato alle performance degli artisti e alla valorizzazione delle attività locali. Nel corso dell’evento verrano ospitate le associazioni coratine Collettivo Pttà, Verso Sus, Associazione Francesco Ludovico Tedone e Teatri Diversi.