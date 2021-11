Un lungo viaggio che parte dall'Afghanistan e arriva a Corato, passando per Fiumicino e Potenza. Ad averlo intrapreso un papà, sua moglie e i loro tre bambini piccoli di 10, 5 e 2 anni, fuggiti dal regime talebano che, città dopo città, ha ripreso in mano il controllo dello Stato asiatico. Lui, militare dell'esercito regolare, lei insegnante, vengono da Ghazni, 150 chilometri a sud di Kabul. Ad occuparsi di loro, adesso, sarà la cooperativa Oasi2 che a Corato gestisce i Sai, i progetti di Sistema accoglienza integrazione.

Nel centro coratino a ridosso della chiesa Matrice, ci si organizza per fornire assistenza a tutte le persone che rientrano in questi progetti. Che sia la scheda di un cellulare per tenersi in contatto con i parenti rimasti nei luoghi d'origine o l'assistenza per la compilazione dei documenti. Un lavoro svolto anche per la famiglia afghana, il terzo nucleo familiare preso in carico dalla cooperativa. Gli altri due sono pakistani e con loro ci sono altri soggetti singoli - tutti uomini - per un totale di 30 persone di cui l'associazione con sede legale a Trani si prende cura.

«Prendersi cura», questa la missione dell'Oasi2, come racconta in chiusura d'intervista Raffaella Cirillo, counsellor e educatrice professionale. «Che siano rifugiati, anziani o tossicodipendenti, italiani o stranieri a noi poco importa. Ci importa, invece, occuparci dei loro bisogni». L'iscrizione a scuola per i tre bambini, l'insegnamento dell'italiano e l'inserimento nel nostro tessuto sociale ed economico. Per la famiglia afghana ora comincia un nuovo capitolo della loro vita.