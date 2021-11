Dopo 5 anni approvata la graduatoria provvisoria per l'accesso agli alloggi popolari

È stata approvata la graduatoria provvisoria per l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, a seguito del bando di concorso avvenuto nel 2016. Dopo 5 anni, quindi, si è sbloccato l'iter per permettere a chi ha fatto richiesta di usufruire di questo importante servizio. Per ovvie ragioni legate alla privacy, la graduatoria non è pubblica ma i destinatari sono stati contattati personalmente e hanno ricevuto il punteggio attribuito o le motivazioni per le quali sono stati esclusi dall’attribuzione.

Entro e non oltre le ore 12:30 del 3 gennaio 2022, i concorrenti possono presentare eventuale richieste motivate e documentate avverso la graduatoria provvisoria su apposito modulo scaricabile direttamente dal sito istituzionale dell’ente Comune di Corato o da ritirare presso il front-office ufficio casa Alloggi Popolari in via Gravina, 132. Oltre tale data le richieste saranno considerate inammissibile.