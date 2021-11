«Più vigilanza sulle strade dei mercati». Osservata speciale la provinciale Corato-Gravina-Altamura

Il periodo natalizio è quello che, in genere, più preoccupa commercianti ed imprenditori per la sicurezza pubblica. Il potenziale aumento della capacità di spesa delle famiglie e l’attesa di recuperare le gravissime perdite subite nel periodo pandemico, inducono l’associazione di rappresentanza CasAmbulanti, tramite il presidente Savino Montaruli, a richiedere un urgente incontro istituzionale ai Prefetti e Questori delle due province Bari e BT in merito alla vigilanza sulle strade dei mercati. Osservata speciale è soprattutto la Corato-Gravina-Altamura.

«Esprimiamo preoccupazione per la sicurezza sulle strade dei mercati in prossimità del periodo natalizio» scrive CasAmbulanti nella lettera inviata a Prefetti e Questori di Bari e BAT. «La scrivente ssociazione di Rappresentanza reale delle Imprese di Settore da sempre è impegnata non solo in una costante ed attenta azione di denuncia, anche attraverso gli Organi di Informazione, di episodi criminosi che, con varie modalità e diversità territoriali, hanno colpito, a volte anche duramente, gli Ambulanti che frequentano i mercati periodici ma siamo attenti e scrupolosi interlocutori istituzionali. Il nostro impegno e la nostra disponibilità personale, collettiva e professionale al servizio delle Amministrazioni comunali, provinciali, della Regione Puglia e ministeriali ci hanno portati a diventare punto di riferimento e il mondo dell’Informazione ne è testimone quotidiano.

Al fine di rendere tale nostra azione collaborativa sempre più significativa e di reale supporto alle imprese, declinando qualunque forma di apparenza a mera simbolica rappresentanza, con la presente siamo a chiedere un urgente ed articolato intervento al fine di rendere il più possibile sicure le strade che vengono abitualmente percorse per raggiungere i mercati. Così come da decenni il sottoscritto - sottolinea Montaruli - nelle sue vesti rappresentative, anche nella qualità di esponente storico delle Associazioni Antiracket ed Antimafia, ha denunciato intervenendo in prima persona, senza mai celarsi dietro sigle o bandiere di protezione, anche in questa circostanza manifesta grande preoccupazione considerato anche il delicatissimo momento sociale ed economico che potrebbe ulteriormente alimentare la delinquenza comune e quella organizzata.

In particolare sui tratti stradali che conducono verso l’area murgiana, la Corato-Gravina-Altamura verso Matera e la Basilicata riteniamo urgente il rafforzamento della presenza delle Forze dell’Ordine, in particolare nella fascia oraria dalle ore 5 alle ore 7 e dalle ore 14 alle ore 16 ritenute fasce orarie particolarmente sensibili visto il flusso di veicoli che si recano sulle aree mercatali o che fanno ritorno alle proprie residenze. Anche altre particolari vie di collegamento quali, ad esempio, la Bitonto-Palo del Colle andrebbero particolarmente monitorate in quanto i numerosi e gravissimi casi di rapine e persino di sequestri temporanei di persone e furti di beni personali, di merci e di veicoli hanno già dimostrato la pericolosità di tali percorsi viari. Al fine di consentirci l’esternazione di ulteriori nostri elementi di preoccupazione che dovreste conoscere nonché per avere il piacere e l’onore di interloquire con le SS.LL. Ill.me per le altissime cariche Istituzionali che rappresentate, siamo a chiedere un urgente incontro in presenza con una nostra Delegazione».