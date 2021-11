Sicurezza, sul tavolo pattuglie notturne di polizia locale e sinergia con gli istituti di vigilanza

A distanza di due settimane dall'ultima seduta, è tornata a riunirsi ieri alle 18 la commissione sicurezza. In mezzo il grave fatto di cronaca che ha macchiato la notte di mercoledì 27 ottobre. Il ferimento di un giovane di 27 anni con un'arma da fuoco è solo l'apice di una serie di episodi di microcriminalità che hanno alzato il livello d'allarme tanto da costringere il sindaco De Benedittis a chiedere urgentemente la convocazione di un Comitato provinciale per l'ordine e sicurezza pubblica, svoltosi il 21 ottobre.

Già il giorno prima della tavola rotonda, è stato predisposto l'intervento in città di reparti speciali anticrimine della Polizia di Stato, provenienti da Bari. «Le forze dell'ordine stanno intensificando il lavoro d'indagine e a breve avremo delle novità», ha comunicato De Benedittis in commissione.

La seduta è stata introdotta dall'intervento del comandante della polizia locale, Giuseppe Loiodice, che ha ricordato il grande impegno del corpo nonostante le gravi carenze d'organico (21 agenti, amministrativi compresi, quando dovrebbero esserne più di 60), tamponate dall'assunzione a tempo determinato di 19 agenti per i quali - se sarà prorogato al 31 marzo lo stato di emergenza sanitaria - potrebbe scattare un'ulteriore proroga. «Questi ragazzi, seppur con scarsa o nulla formazione - ha detto Loiodice - si sono impegnati al massimo, rendendosi utili in numerosi servizi che per motivi di organico avevamo ridotto e permettendo agli altri agenti (a tempo indeterminato ndr) di essere più presenti sul territorio. Noi non controlliamo soltanto se le auto sono in divieto di sosta, ma ci occupiamo di numerosi aspetti della vita cittadina, sia dal punto di vista amministrativo che da quello operativo».

De Benedittis ha confermato che, entro la fine dell'anno - dopo l'approvazione del bilancio consolidato - si proverà ad assumere a tempo indeterminato almeno altri 5 agenti di polizia locale, dopo i 2 assunti negli scorsi mesi. Se non saranno reperibili scorrendo le graduatorie, si provvederà a fare un concorso specifico. L'ultimo è stato fatto nel 2001, ben 20 anni fa. E a proposito di polizia locale, il sindaco ha detto di essere al lavoro per l'istituzione dei pattugliamenti notturni da parte dei vigili. Per farlo bisognerà passare da un incontro con i sindacati.

L'altra novità emersa durante i lavori di commissione e suggerita dalle forze politiche, soprattutto di opposizione, è una collaborazione con gli istituti di vigilanza. Si è già svolto un incontro con tre istituti e, sul piatto, c'è già una proposta concreta di vigilanza sulle proprietà comunali di diverse zone della città, in particolar modo del centro cittadino. Per finanziare questa operazione d'emergenza l'amministrazione potrebbe attingere dai fondi Covid ancora presenti visto che i vigilantes avrebbero anche funzione di prevenzione di assembramenti. Tutti d'accordo i componenti della commissione. La palla passa ai tecnici e poi in giunta per la delibera.