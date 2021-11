​“Natale per tutti”, anche a Corato la campagna di raccolta giocattoli e libri della Croce Rossa

Si avvicinano le feste natalizie e i bambini attendono i doni di Babbo Natale. Soprattutto in un periodo come quello attuale, la Croce Rossa Italiana è impegnata in attività in favore delle persone più vulnerabili e bisognose. Ecco perché, anche quest’anno, prende avvio il progetto “Natale per Tutti”. L’articolo 31 della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza sancisce il diritto al gioco come bisogno fondamentale necessario allo sviluppo del bambino, e riconosce la responsabilità nel garantire il soddisfacimento di tale diritto.

«Con questo progetto - spiegano gli organizzatori - si intende rispondere a quest’ultimo bisogno nello scenario delle festività natalizie, raggiungendo bambini che vivono in contesti di maggiore vulnerabilità e disagio sociale. Ristabilire durante tale festività l’uguaglianza sostanziale garantendo a tali bambini di ricevere un dono, offerto da una comunità educante, attiva nel riconoscere un diritto, solidale e promotrice della cultura del riciclo. L’idea del riciclo dei giochi, di dare nuova vita a giocattoli inutilizzati, permette inoltre di sensibilizzare le famiglie, sul concetto di spreco e promuovere comunità sostenibili».

Grazie alla preziosa collaborazione di importanti realtà sociali del territorio quali il Rotaract Club di Molfetta, la Caritas cittadina, la “Casa della mamma”, la Comunità educativa integrata "Iside" della cooperativa sociale Eos, sarà possibile soddisfare le richieste dei bambini meno fortunati. «Il sorriso di un bambino, la gioia che tale gesto può generare, è il volano che spinge decine di attività commerciali, semplici cittadini, aziende ad aderire a tale progetto. Presso alcune attività, a cui va il ringraziamento dal più profondo del nostro cuore, dal 6 al 20 novembre sarà presente una cesta per la raccolta del materiale donato sia nuovo che usato in ottime condizioni come giocattoli, libri, puzzle, accessori vari. Precisiamo che il tutto verrà svolto nel rispetto delle misure di prevenzione anti-Covid e che il materiale usato verrà consegnato solo dopo l’opportuna igienizzazione».

Queste le attività coinvolte a Corato: Istituto di istruzione superiore "Oriani-Tandoi"; Istituto comprensivo Cifarelli-Santarella; Cartolibreria-Giocattoli "La città incantata" (Corso Garibaldi, 13), Cartolibreria "Rosa Olivieri" (Via Aldo Moro, 133), Cartolibreria Kibi (via Gravina, 41). Per partecipare all’iniziativa o effettuare una donazione, è possibile contattare la Croce Rossa a questi recapiti: Corso Margherita, 3, Molfetta - tel. 334 14 85 770 - molfetta@cri.it - www.facebook.com/crimolfetta - www.crimolfetta.com/progetti-e-convenzioni/natale-per-tutti