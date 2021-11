Commemorazione dei defunti, De Benedittis: «Recuperiamo il bisogno di appartenere a comunità civile»

In occasione della giornata dedicata alla commemorazione dei defunti, il sindaco Corrado De Benedittis ha voluto lanciare un messaggio attraverso una nota stampa diffusa dal Comune. «Siamo tutti e tutte di passaggio. - scrive il sindaco - Lo scorrere inesorabile del tempo segna il percorso della nostra esistenza, il cui esito terreno è la morte. Gli effimeri modelli sociali efficientisti, che oggi vengono imposti, nascondono la verità profonda di questa nostra precarietà. Invece, l'odierno ricordo collettivo, delle tante persone defunte, ci faccia recuperare il bisogno di appartenere, in quanto esseri fragili, a una comunità civile, in cui il dolore di chi soffre, per il distacco di persone care, è riconosciuto e condiviso. Un pensiero particolare va alle tante vittime della pandemia, alle giovani vite, troppo presto interrotte e a chiunque, nel mondo, è morto vittima delle guerre e della povertà. Il ricordo si traduca in ripensamento del nostro vivere». Questa mattina, alle 9, presso il Cimitero Comunale, sarà deposta a cura dell’amministrazione comunale una corona floreale in memoria di tutti i defunti.