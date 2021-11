Si è tenuto il 29 ottobre, all'Appia Antica, il convegno dedicato a "La società benefit", natura, vantaggi, sviluppo, sostenibilità e sguardo al Pnrr, organizzato Lions Club Host Castel del Monte in collaborazione con l'Associazione Imprenditori Coratini. Sono intervenuti il presidente del Lions Club, Francesco Leone; il presidente dell'Aic, Franco Squeo e il professore ordinario di diritto commerciale dell'Università di Bari, Daniela Caterino.

L'argomento è stato sviscerato dalla relazione della professoressa Caterino. «Nel convegno sono emerse le caratteristiche e i vantaggi delle società benefit per le imprese che decidono di adottare questo modello. Il lucro rimane ma si unisce anche il bene comune, declinato in mille modi. Noi riteniamo che questa sia una via "obbligata" per il futuro dell'economia», commenta il direttivo del Lions Club Host Castel del Monte. Al dibattito hanno partecipato anche il sindaco di Corato, Corrado De Benedittis e il suo collega di Minervino, Michele Patruno.