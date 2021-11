Indetto avviso pubblico per nuovi assistenti sociali: ecco come fare

È stato pubblicato, sul sito ufficiale del Comune di Corato, avviso pubblico per selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla creazione di elenco di idonei all'assunzione a tempo pieno e determinato, per periodi non superiori a 3 anni, nel profilo professionale di "assistente sociale" — categoria D1 del sistema di classificazione del personale degli enti Locali.

L’elenco potrà essere utilizzato per la sostituzione di personale collocato a riposo, per il tempo necessario allo svolgimento delle procedure di copertura dei posti; per esigenze temporanee ed eccezionali di potenziamento del Servizio Sociale Professionale comunale e dell’ambito di gestione associata dei servizi, ivi comprese quelle connesse agli interventi “Reddito di Cittadinanza” e/o misure di contrasto alla povertà.

Come partecipare. La domanda per la partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema approvato unitamente al presente bando e sottoscritta, dovrà essere indirizzata a: Comune di Corato Piazza Matteotti n. 7, 70033 Corato (Ba), ed inoltrata entro e non oltre il termine perentorio del 18.11.2021, nella seguente modalità: da indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) esclusivamente al seguente indirizzo servizi.sociali@pec.comune.corato.ba.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato PDF. Si precisa che le domande saranno ritenute ammissibili se provenienti da indirizzo PEC intestato personalmente al candidato in quanto elemento necessario alla identificazione del medesimo. In questo caso la domanda dovrà essere firmata digitalmente. Il concorrente dovrà riportare come oggetto della PEC la seguente indicazione: < Domanda per selezione pubblica “Assistenti Sociali” -cat. D1”>.

Ulteriori informazioni e modulo per inoltrare le domande sono disponibili sul Sito del Comune di Corato cliccando a questo link.