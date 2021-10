Censimento Istat, poca collaborazione dei cittadini. I rilevatori: «Dateci una mano»

È ancora lontano l'obiettivo di censire tutte le famiglie - circa 500 - coinvolte nel censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, condotto ogni anno dall'Istat. Fino ad oggi il numero si attesta attorno alle 100 unità e il termine ultimo per la consegna dei dati scade il 18 novembre. Come funziona? Il questionario è unico, ma il censimento prevede due rilevazioni distinte: quella areale (per quasi 130 famiglie che riceveranno a casa la visita del rilevatore) e quella da lista (per circa 320 famiglie che dovranno compilare in autonomia il questionario on line).

Se per le rilevazioni da lista il cittadino selezionato si muove autonomamente, inserendo i dati sul questionale online indicato nella lettera ricevuta dall'Istat, per la rilevazione areale sono i rilevatori - 5 dalla polizia locale, più 1 amministrativo, tutti dotati di tesserino - ad andare a trovare a domicilio la famiglia scelta dall'Istat. Svolgono l'intervista e inseriscono le risposte su un apposito tablet.

«Purtroppo il riscontro è basso - fanno sapere i rilevatori impegnati nell'attività areale - perché spesso viene sottovalutata l'importanza di questo servizio. I dati raccolti dall'Istat non si limitano a dirci quanti siamo ma ci spiegano anche le caratteristiche strutturali e socio-economiche per poter tracciare, in seguito, politiche mirate». E lanciano un appello. «Cittadini, dateci una mano. Contattateci anche telefonicamente al numero che avete trovato nella lettera inviata dall'Istat». Per qualsiasi informazioni o assistenza è attivo l’ufficio comunale di censimento a Palazzo di Città - Ufficio Anagrafe e nella sede degli uffici distaccati di via Gravina.