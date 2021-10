Dopo il momento dello sconforto, ecco quello della solidarietà. È partita - ed è già a buon punto - la raccolta fondi per acquistare un nuovo veicolo a Nicole, la bimba affetta da tetraparesi spastica che può spostarsi per andare a scuola o sottoporsi alle terapie solo con l'ausilio di un mezzo appositamente attrezzato. Come era il Doblò della sua famiglia che, com'è noto, è stato rubato tre settimane fa a Corato e che - nonostante gli appelli affinchè venisse restituito - è stato ritrovato venerdì scorso nelle campagne di Bitonto completamente cannibalizzato e inutilizzabile.

La macchina della solidarietà si è messa subito in moto e, grazie all'interessamento dell'azienda Bucci e Tarantini, un veicolo speciale è stato subito messo a disposizione della famiglia per non lasciare Nicole a casa in queste settimane. Per lei, però, la necessità è quella di disporre nuovamente di un mezzo proprio per poter effettuare tutti gli spostamenti di cui ha bisogno. Ed ecco che la solidarietà si è allargata e ha coinvolto gli imprenditori. L'Aic, associazione imprenditori coratini, ha infatti dato vita a una raccolta fondi che in poco tempo ha già raggiunto la somma di 12mila euro. All'iniziativa hanno preso parte anche privati cittadini e imprese non associate o di altre città. Un imprenditore barese sta anche mettendo all'asta una moto Yamaha d'epoca per dare il proprio contributo.

«L'Aic non è nuova a iniziative di questo tipo» afferma il direttore dell'associazione, Vincenzo Cifarelli. «Appena abbiamo appreso la notizia del furto ci siamo mossi contattando la famiglia e poi i nostri associati affinchè potessero contribuire all'acquisto di un nuovo veicolo. Siamo già a quasi 12mila euro raccolti e siamo sicuri che a breve raggiungeremo il traguardo di acquistare un'auto nuova per Nicole, anche grazie a tantissimi privati e imprenditori che, pur non essendo parte dell'Aic o non coratini, hanno comunque sposato questa causa». Sui fondi raccolti vigilerà la stessa Aic che, con il presidente Franco Squeo, si fa sin da ora garante dell'iniziativa.