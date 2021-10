Mercoledì prossimo nuovo consiglio comunale. Al centro i debiti fuori bilancio dell'Asipu

Come avevamo già anticipato, mercoledì prossimo si terrà un nuovo consiglio comunale a distanza di una settimana da quello celebrato ieri. Praticamente un consiglio monotematico perché tutti i 10 punti all'ordine del giorno verteranno sui debiti fuori bilancio dell'Asipu. Appuntamento mercoledì 20 alle 16 nella sala consigliare del Palazzo di città. L'eventuale seconda convocazione è fissata per martedì 2 novembre alla stessa ora. L'assise si svolgerà in presenza, nel rispetto delle misure anticontagio, e il pubblico non potrà essere ammesso. La seduta sarà comunque trasmessa via streaming.

Questi i punti all'ordine del giorno:

1. Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 - Art. 194 comma 1 Lett. E) - Parziale riconoscimento di legittimità debito fuori Bilancio in favore di ASIPU S.r.l. per servizio di interventi manutentivi al patrimonio comunale - Anno 2018.

2. Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 - Art. 194 comma 1 Lett. E) - Riconoscimento di legittimità debito fuori Bilancio in favore di ASIPU S.r.l. per servizio di manutenzione verde pubblico - Anno 2019.

3. Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 - Art. 194 comma 1 Lett. E) - Riconoscimento di legittimità debito fuori Bilancio in favore di ASIPU S.r.l. per servizio di manutenzione aree a standard - Anno 2019.

4. Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 - Art. 194 comma 1 Lett. E) - Riconoscimento di legittimità debito fuori Bilancio in favore di ASIPU S.r.l. per servizio di manutenzione immobil comunali - Anno 2019.

5. Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 - Art. 194 comma 1 Lett. E) - Riconoscimento di legittimità debito fuori Bilancio in favore di ASIPU S.r.l. per servizio di manutenzione strade comunali - Anno 2019.

6. Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 - Art. 194 comma 1 Lett. E) - Riconoscimento di legittimità debito fuori Bilancio in favore di ASIPU S.r.l. per servizi cimiteriali - Anno 2019.

7. Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 - Art. 194 comma 1 Lett. E) - Riconoscimento di legittimità debito fuori Bilancio in favore di ASIPU S.r.l. per maggiori oneri sostenuti relativamente al trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - Anno 2019.

8. Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 - Art. 194 comma 1 Lett. E) - Riconoscimento di legittimità debito fuori Bilancio in favore di ASIPU S.r.l. per operazioni cimiteriali relative ai campi di inumazione - Anno 2019.

9. Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 - Art. 194 comma 1 Lett. E) - Riconoscimento di legittimità debito fuori Bilancio in favore di ASIPU S.r.l. per saldo corrispettivo per la gestione dei servizi di igiene urbana - Anno 2020 (da gennaio a luglio).

10. Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 - Art. 194 comma 1 Lett. E) - Riconoscimento di legittimità debito fuori Bilancio - Mancato pagamento competenze ASIPU S.r.l. per servizio di manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale mediante installazione e posa in opera della stessa in occasione del mercato settimanale e altri eventi a tutela della pubblica incolumità - Anno 2020 - Periodo 01.01.2020/ 30.11.2020.