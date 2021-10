«Più polizia locale, Esercito e prevenzione»: le proposte della commissione sicurezza

Dopo i recenti fatti di cronaca e di microcriminalità, il Prefetto ha convocato per domani - su sollecitazione del sindaco De Benedittis - il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Nel frattempo, ieri pomeriggio, si è riunita la commissione sicurezza proprio per discutere una questione che negli ultimi giorni è diventata rovente. Non ci si confrontava sull'argomento dal marzo scorso.

È stato De Benedittis a illustrare lo stato dell'arte e a riepilogare cosa è accaduto in questi mesi. Il primo incontro con il Prefetto Bellomo è avvenuto a febbraio, a seguito del doppio accoltellamento in piazza Venezuela. Da quella riunione emerse che la situazione era sotto controllo. Il secondo incontro, a giugno, si tenne dopo l'escalation di risse in piazza Di Vagno e nelle stradine adiacenti. Da quel momento l'ombelico della movida coratina è stato presidiato nelle ore notturne da reparti speciali di Polizia e Carabinieri, fino alla fine di agosto. «Grazie all'intervento delle forze dell'ordine il fenomeno è andato scemando e abbiamo vissuto un'estate tranquilla» ha detto De Benedittis, ricordando anche l'assunzione sia a tempo indeterminato che determinato, di nuovi agenti della polizia locale. Da settembre il tema sicurezza è tornato ad occupare le pagine dei giornali ed è stato di nuovo sollecitato il Prefetto che, come detto, ha convocato il Comitato per domani. «In questi mesi abbiamo lavorato incessantemente - ha sottolineato De Benedittis - in concertazione con prefettura, questura, forze dell'ordine e sindacati. Oltre agli episodi noti, c'è un problema di malavita nascosta. La Digos dice che sono in corso delle indagini che presto daranno risultati significativi».

I consiglieri di maggioranza e opposizione presenti (il presidente Pisicchio, poi Bucci, Arsale, Valente, Malcangi, Avella, Mastrodonato, Michele e Vito Bovino e Addario) hanno messo sul piatto alcuni suggerimenti per fronteggiare il problema, alcuni già esposti nella commissione del marzo scorso, come ad esempio l'opportunità di coinvolgere gli istituti di vigilanza privati. «In realtà il questore ha fortemente consigliato di non demandare agli istituti privati che hanno una mission e delle competenze diverse» ha specificato il sindaco. «Noi abbiamo seguito l'orientamento voluto da prefettura e questura».

Il consigliere del Pd, Aldo Addario, ha proposto di lavorare sulla prevenzione del fenomeno, magari con l'istituzione di figure specifiche che possano intercettare i soggetti più difficili durante il loro percorso scolastico per strapparli dalla delinquenza. «Vanno responsabilizzati i genitori di questi ragazzi - ha commentato Arsale - e su questo devono lavorare gli organi preposti creando percorsi alternativi. In generale il problema non va ingigantito, va studiato e contestualizzato con i numeri per poter dare soluzioni concrete».

Graziella Valente dell'Udc, invece, ha chiesto se fosse possibile far intervenire l'Esercito. «Me ne farò portavoce - ha commentato De Benedittis - ma mi spiegavano che nella maggior parte dei casi i militari svolgono solo servizio statico e non potrebbero intervenire». Bucci di Direzione Corato ha chiesto più riunioni di commissione per essere maggiormente aggiornati, mentre Mastrodonato di Forza Italia ha proposto un'azione mirata che coinvolga forze dell'ordine e istituti di vigilanza privata, come avvenuto a Terlizzi con i furti ai danni dei florovivaisti.

Diverse le proposte di potenziamento della polizia locale, a cominciare dalla possibilità di impiegare unità per il servizio a piedi. «Se ci sarà disponibilità in graduatoria assumeremo altri 5 agenti», ha detto il primo cittadino. «Inoltre vorremmo ripristinare gli agenti in motocicletta e sto formalizzando al comandante Loiodice la richiesta di attivazione di un servizio notturno in borghese con funzione ispettiva e di indagine». «Il servizio notturno si fa parlando coi sindacati, chiedendo la disponibilità degli agenti, lavorando a fianco delle altre forze dell'ordine - ha ribattuto Vito Bovino - e non è una cosa così semplice. Rimango dell'idea che sulla polizia locale bisogna investire seriamente con soldi, uomini, mezzi, straordinari. Chiediamo che venga fatto il massimo sforzo, anche battendo maggiormente i pugni sul tavolo con le istituzioni per avere più uomini». Domani, in consiglio comunale, la questione sicurezza terrà certamente ancora banco.