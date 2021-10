Libri di testo, ecco la documentazione da consegnare per la fornitura gratuita

Coloro che hanno presentato l’istanza per i libri di testo in via telematica, per procedere con la richiesta, dovranno presentare a partire dal giorno 20 ottobre ed entro il giorno 15 novembre la seguente documentazione: dichiarazione della spesa sostenuta con relativa trasmissione dei giustificativi di spesa, debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente il beneficio, di cui all’istanza scaricata dal sito della Regione Puglia “Studioinpuglia” (il modello è scaricabile dal sito del Comune di Corato); libri nuovi (fatture, scontrini, ricevute fiscali) della cartolibreria in cui si riporta la tipologia della merce acquistata, nome e cognome dell’alunno/a, dell’intestatario dell’istanza, scuola e classe frequentata; libri usati (scontrino fiscale con causale, accompagnata da distinta dei libri acquistati e riportante nome e cognome dell’alunno/a, dell’intestatario dell’istanza, scuola e classe frequentata); fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

La documentazione dovrà essere consegnata al Comune di Corato tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.corato.ba.it oppure con consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, in piazza Marconi, 1 (orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, il martedì e il giovedì dalle ore 16 alle ore 18). Non sarà considerata valida ai fini del rimborso, la consegna dei soli ordinativi (fatti presso le librerie o per acquisti online).