Nuova stagione olivicola, i frantoiani: «Definire il costo delle olive solo dopo la frangitura»

Definire il costo delle olive solo dopo la frangitura e posticipare l'apertura dei frantoi. Sono due tra i punti principali emersi dall'assemblea dell'Associazione Frantoiani Italiani Olio di Qualità, presieduta da Riccardo Guglielmi, svolta nelle settimane scorse nell'oleificio San Nicola di Corato. All'incontro sono intervenuti il presidente dell'Associazione Italiana Frantoiani Oleari, Elìa Pellegrino e il presidente della Associazione Frantoiani di Puglia, Stefano Caroli. Dal dibattito è emerso come la situazione del comparto sia delicata e complessa. Gli esponenti delle tre associazioni hanno quindi stabilito una convergenza su tre punti cardine sui cui si sta cercando una condivisione piena anche con tutti gli operatori frantoiani.

In primis il prezzo delle olive: «al fine di garantire il frantoiano da spiacevoli sorprese, è volontà dei frantoiani quella di definire il costo della materia prima “olive” solo dopo la frangitura, che sarà commisurato agli indici di resa e della qualità dell’olio ricavato». Poi l'apertura posticipata: «dopo una riflessione sullo stato "ad horas" delle olive, si ritiene opportuno posticipare l'apertura. Si è giunti a questa conclusione perchè questa campagna olivicola arriva dopo una stagione siccitosa che ha rallentato il processo di maturazione delle olive». Infine D.D.T. e/o fattura: «alla luce delle nuove disposizioni deve contenere (oltre alla descrizione del prodotto di origine Italiana) la descrizione delle cultivar».

«È importantissimo chiarire un aspetto, onde evitare fraintendimenti» spiega il presidente FIOQ, Riccardo Guglielmi. «Non c'è la volontà di deprezzare il prodotto olivicolo italiano, nè tanto meno c'è l'intenzione di fare cartello. Anzi, l'esigenza di quotare le olive dopo la frangitura, commisurandolo in maniera proporzionale agli indici di resa e alla qualità dell'olio, serve ad evitare che il mercato sia oggetto di speculazioni e, diciamolo pure, per scoraggiare i produttori che furbescamente, in taluni casi, in passato hanno fatto ricorso a sostanze chimiche al fine di alterare il colore naturale dell'oliva, con lo scopo di deviare la percezione del frantoiano sullo stato di maturazione del prodotto. L'indice di resa può essere un parametro oggettivo cui ancorare la quotazione. E può essere un meccanismo per premiare davvero la qualità. La posizione delle tre organizzazioni deve essere vista come un passaggio fondamentale per proteggere la filiera dalla longa manus di lobbies che non fanno altro che danneggiarla. La FIOQ vuole difendere il vero Made in Italy e l'aggettivo 'vero' non deve essere dato per scontato. È giunto il momento che anche i produttori escano dalla logica che il frantoiano sia un commerciante che lucra sul loro lavoro. Facciamo parte tutti della stessa filiera e se non facciamo squadra, altri la faranno al posto nostro facendoci la pelle e giocando sporco sul futuro delle nostre aziende, siano esse agricole o di trasformazione».