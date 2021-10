Oggi, 15 ottobre, è scattato l'obbligo di green pass per tutti i lavoratori della pubblica amministrazione e del settore privato. Per capire com'è andato il primo giorno di lavoro in città con l'entrata in vigore del provvedimento, abbiamo ascoltato - per quanto riguarda la pubblica amministrazione - Maria Enza Leone, dirigente comunale del II settore che si occupa anche della gestione del personale. In merito al settore privato, invece, sono due le aziende che hanno raccontato la loro esperienza: per la Fas ha parlato il responsabile del controllo gestione, Mauro Squeo, e per Forza Vitale, l'amministratore delegato Vito Cannillo. Già nei giorni scorsi Cannillo aveva annunciato di sostenere il costo tamponi per i dipendenti della sua azienda senza certificazione. A proposito di tamponi, abbiamo ascoltato la dottoressa Simona Campagna della Farmacia Friuli. Questa mattina c'è infatti stato un picco di prenotazioni per i test cui si sono dovuti sottoporre i lavoratori non vaccinati. «Fino alle 9 - ha spiegato - abbiamo già effettuato 5-6 tamponi».