Dal 18 ottobre divieto di transito in piazza Vittorio Emanuele

Il cantiere allestito da alcuni giorni in piazza Vittorio Emanuele, per i lavori di rimodernamento della zona, determina alcuni cambiamenti anche nella viabilità.

Secondo un'ordinanza dirigenziale firmata dal comandante della polizia locale, Giuseppe Loiodice, a partire da lunedì 18 ottobre e fino alla conclusione dei lavori (prevista per il 30 aprile 2022) «è disposta la sospensione della circolazione sulla corsia di piazza Vittorio Emanuele in adiacenza al centro storico e precisamente dal civico 1 al civico 30 dalle ore 6 alle ore 18 di tutti i giorni feriali ed in tutti quelli in cui si svolgeranno i lavori».



Nello stesso periodo e nella stessa zona è prevista anche «l’istituzione temporanea del divieto di fermata con rimozione coatta dei veicoli, a seconda dei siti oggetto di intervento, a seconda la programmazione di cantiere predisposto dalla ditta esecutrice dei lavori, di tutti i giorni feriali ed in tutti quelli in cui si svolgeranno i lavori». È consentito il transito pedonale in condizione di sicurezza «ai soli residenti e sotto la stretta responsabilità dell’impresa esecutrice dei lavori».