Polizia locale, prorogati al 31 dicembre i contratti in scadenza di 19 agenti assunti a luglio

Scatta la proroga per i contratti di 19 dei 20 operatori di polizia locale assunti a tempo determinato tra luglio e agosto che quindi continueranno a rimanere in servizio in città fino al prossimo 31 dicembre. Sette contratti sarebbero scaduti il 14 ottobre, altri 4 il 31 ottobre e gli ultimi 8 il 15 novembre. Nell'estate scorsa gli agenti furono assunti in mobilità dalle graduatorie del Comune di Ruvo di Puglia, sfruttando parte dei fondi Covid non utilizzati per finanziarne il reclutamento. Sempre quei fondi vincolati saranno utilizzati per finanziare la proroga.

La richiesta di proroga è arrivata direttamente dal comandante Giuseppe Loiodice: la scelta è stata dettata dall'utilità pubblica che i nuovi agenti hanno rivestito in questi mesi, dalla necessità dovuta alla carenza di personale e dall'evitare di vanificare il periodo di formazione svolto in questi mesi. Nella lettera inviata a Palazzo di Città, il comandante Loiodice scrive di aver valutato l'operato dei giovani agenti (quasi tutti senza esperienza pregressa nel campo) e di aver colto gli aspetti positivi del servizio prestato alla città che ha portato una sensibilizzazione e ad un maggior rispetto delle norme del codice della strada.

«In questi mesi, - fanno sapere dal comando - oltre a vigilare sul rispetto del codice della strada, hanno svolto un lavoro di prevenzione (quegli avvisi di cortesia di cui abbiamo già parlato), si sono occupati di randagismo e controllo della chippatura dei cani, sono stati vigili di quartiere, con relazioni quotidiane sulle criticità del territorio, intervenendo anche nelle zone extraurbane e hanno permesso il corretto svolgimento della pulizia meccanizzata delle strade come non accadeva da tempo, oltre ai servizi collegati all'emergenza Covid».