Scuole superiori, dal 3 novembre nel Barese si torna al turno unico

Dal 3 novembre le scuole superiori dell'area metropolitana di Bari torneranno ad osservare il turno unico d'ingresso, dopo la sperimentazione del doppio turno che ha portato, nelle ultime settimane, gli studenti a protestare in piazza come è accaduto questa mattina a Corato, in piazza Marconi.

Lo ha deciso la Prefettura di Bari dopo aver preso parte al tavolo tecnico con le società di trasporto, l'ufficio, i Comuni, la Città metropolitana, la Regione e l'Asl. «Considerato che i dati dei contagi si mantengono in un range abbastanza contenuto e che la campagna vaccinale ha raggiunto nel nostro territorio percentuali elevate, proveremo ad andare incontro a questa esigenza espressa dal mondo della scuola e pensare ad un orario unico», queste le dichiarazioni, raccolte da Ansa, del prefetto Antonia Bellomo.

Per il ritorno al turno unico delle 8 sarà necessario «spostare l'implementazione dei mezzi che avevamo al secondo turno sulla fascia oraria del primo turno - ha aggiunto la Bellomo - Naturalmente tutto questo comporterà che i mezzi saranno pieni all'80% e quindi occorrerà più che mai osservare le norme di cautela, salire sul mezzo con la mascherina e mantenerla per tutto il percorso. Per dare tempo alle imprese di organizzarsi, il nuovo regime decorrerà dal 3 novembre. Faremo un periodo di attento monitoraggio».