Slogan e proteste. Come annunciato sabato, prosegue lo stato di agitazione degli studenti delle scuole superiori contro il doppio turno. Oggi i ragazzi non sono entrati in classe e hanno organizzato dei sit-in dinanzi alle scuole. Al liceo Oriani e al professionale Tandoi la protesta è animata da slogan e cartelloni che chiedono il ritorno al turno unico. Attualmente è infatti previsto lo scaglionamento degli ingressi negli istituti con due turni: uno alle 8, nel quale entra in classe il 75% degli studenti, e uno alle 9.40 per il restante 25%. La protesta - che coinvolge gli istituti di Corato, Ruvo e Terlizzi - a quanto pare proseguirà anche domani. Novità in merito a eventuali deroghe per i doppio turno sono attese non prima di mercoledì 13, quando si terrà un nuovo tavolo scuola-trasporti convocato dal prefetto di Bari, Antonella Bellomo, per verificare gli ultimi dati a disposizione e decidere sul da farsi.