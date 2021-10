Università della terza età “Edith Stein”, riaprono le iscrizioni

L’università della terza età “Edith Stein”, giunta al suo 22° anno accademico, riapre le iscrizioni. «Dopo un anno particolare, vissuto comunque appieno grazie alla tecnologia che ha consentito di vivere uno speciale programma di lezioni on-line per poi ritrovarci alla conclusione con delle iniziative, anche a inizio estate, l'UTE ritorna in presenza, rispettando e garantendo la massima sicurezza».

«Infatti saranno utilizzati spazi più ampi per garantire il distanziamento, accurate igienizzazioni continue e il controllo del green pass. È un gesto dettato non solamente dal rispetto delle norme previste a livello statale, ma per noi anche un ulteriore espressione dell'aver cura di chi frequenterà la nostra sede, che attende chi vorrà incontrarsi e dialogare con mente e cuore aperto».

Per informazioni ci si può rivolgere alla Segreteria dell’Università - via Giappone, 40. Tel.: 080.3720845, dal lunedì al venerdì ore 10,00 – 12,00; 17,00 – 19,00.