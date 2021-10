Assalto alla Cgil, anche da Corato un presidio di solidarietà

Ieri pomeriggio, a Roma, la sede nazionale della CGIL è stata assaltata e vandalizzata durante la manifestazione no green pass da esponenti dell'estrema destra e dei movimenti no vax e no green pass. Nelle ore successive, tanti attestati di solidarietà, a partire dalle sedi locali della sigla sindacale. Questa mattina anche a Corato, come in tantissime altre sedi italiane, la Camera del Lavoro è rimasta aperta.

«La nostra sede nazionale, la sede delle lavoratrici e dei lavoratori, è stata attaccata ieri pomeriggio. - scrivono dalla sede coratina - Esponenti dell'estrema destra e del movimento no vax hanno vandalizzato l’ingresso di Corso d’Italia. Si tratta di attacchi di gruppi eversivi di destra a palazzi delle istituzioni romane. La sede della CGIL di Roma è stata occupata con violenza. I compagni e le compagne della Cgil di Corato visti i gravissimi fatti successi a Roma nel tardo pomeriggio del 9 ottobre convocano davanti alla Camera del Lavoro di Corato ( via Canova 8) alle ore 9,30 un presidio di solidarietà ma soprattutto un presidio che sia da segnale a tutti coloro che pensano di portare il paese negli anni bui del ventennio».

Un messaggio di solidarietà è giunto anche dal sindaco De Benedittis: «Ho chiamato il segretario regionale della Cgil Pino Gesmundo. Dopo avergli espresso la mia vicinanza, gli ho chiesto di portare la solidarietà del Sindaco di Corato e dell'Amministrazione comunale, al Segretario nazionale e all'intero Sindacato. Allo stesso modo, ho espresso la vicinanza della Città, alla segretaria provinciale Gigia Bucci e alla segretaria comunale Maria Bovino. I gravissimi fatti verificatisi a Roma, ai danni della sede nazionale della Cgil, sono un inaccettabile attacco alle lavoratrici, ai lavoratori e alle Istituzioni democratiche. Siamo di fronte a un mix ideologico antiscientifico e qualunquista, dominante sui social e cavalcato da certi esponenti politici. Altrettanta vicinanza ho espresso alle forze dell'ordine».