Vaccinazioni, hub di Corato aperto il 15 e il 27 ottobre per le seconde dosi

Sono due gli appuntamenti rimasti ad ottobre per poter effettuare la seconda dose all'hub vaccinale di Corato. Dopo l'apertura del 4 ottobre, il centro di via Sant'Elia sarà operativo il 15 e il 27 ottobre dalle 9 alle 13, solo per le seconde dosi. Lo ha comunicato l'Asl di Bari.

Secondo i dati diffusi dalla stessa Asl venerdì scorso, a Corato, su una popolazione vaccinabile di 42.403 persone (ovvero persone dai 12 anni in su) l'87.2% ha ricevuto la prima dose, mentre il 76% ha ricevuto entrambe le dosi. Nel dettaglio, sinora sono stati somministrati 69.261 vaccini a persone residenti a Corato: 36.989 per la prima dose e 32.217 per la seconda.