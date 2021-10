Sognitudo 2030 entra a scuola per un laboratorio sul riciclo della plastica

Oggi e domani Sognitudo 2030 - manifestazione pensata dalla Fondazione Vincenzo Casillo con l'intento di aumentare conoscenza e consapevolezza sui temi dello sviluppo sostenibile - entrerà nell'istituto comprensivo "Battisti-Giovanni XXIII” per un incontro e laboratorio sulla plastica riservato agli alunni in collaborazione con Precious Plastic Salento.

Precious Plastic nasce nel 2013 a opera di Dave Hakkens, un giovane designer olandese che progetta quattro macchinari in grado di riciclare la plastica su piccola scala per creare nuovi oggetti funzionali e duraturi. L’attività didattica del laboratorio di Sognitudo permette di assistere in diretta al processo di riciclo della plastica, dalla triturazione di un flacone usato alla trasformazione delle scaglie ottenute dal processo di triturazione in un nuovo oggetto funzionale e duraturo. In questo modo si avrà cognizione di come la plastica sia un materiale prezioso che disegnato e utilizzato correttamente può durare in eterno, e che pertanto non si presta a essere utilizzato come materiale usa e getta. I partecipanti potranno cimentarsi direttamente nell’utilizzo dei macchinari e portare a casa un oggetto compiuto. Accanto alla parte pratica relativa al riciclo, sarà proposto anche un momento dedicato alla comprensione della problematica dell’inquinamento e all’educazione a un consumo più consapevole, sempre attraverso modalità ludiche e interattive.

Alle due giornate partecipano gli istituti comprensivi "Battisti-Giovanni XXIII", "Imbriani-Piccarreta" e "Cifarelli-Santarella.