Assunzioni Sanb, dalla Cgil un aiuto per iscriversi al concorso

Giovedì 7 ottobre presso la Camera del Lavoro della Cgil in via Canova 8 a Corato, dalle 16.30 alle 20, un collaboratore della Cgil aiuterà tutti coloro vorranno effettuare l’ iscrizione al concorso per l’assunzione di 79 operatori da adibire per l’ attività di spazzamento e/o raccolta rifiuti.

Coloro che vorranno iscriversi dovranno portare con se la copia del documento in corso di validità. L'attestazione versamento del contributo di partecipazione all’avviso, non rimborsabile, di euro 10, per le spese di segreteria e amministrative, da corrispondere mediante bonifico sul conto corrente intestato a “S.A.N.B. S.p.A.”, identificato dalle seguenti coordinate: IBAN IT35R0103041470000005721713, indicando la seguente causale: “Quota partecipazione selezione operatori”; copie degli eventuali contratti di lavoro, al fine della valutazione dei titoli di servizio di cui all’art. 8 dell’Avviso, da dove si evinca il tipo di mansione svolta e le date di inizio e fine lavoro quale lavoratore a tempo determinato di aziende affidatarie di servizi di igiene urbana ovvero quale lavoratore utilizzato dalle stesse in esecuzione di contratti di somministrazione.

Per chi volesse partecipare al concorso può accedere alla lettura del bando a questo link.