Corato tra le città pugliesi in cui Internet è più veloce

Che Internet abbia una funzione essenziale nei molteplici aspetti della vita di chiunque - ancora di più in tempi di pandemia e didattica e distanza - è davvero superfluo sottolinearlo. Non a caso, è stato sufficiente il crash dei principali social network durato alcune ore giusto due giorni fa, per "gettare nel panico" milioni di persone. Ebbene, stando così le cose, è decisamente una buona notizia sapere che Corato è tra i Comuni di Puglia in cui Internet è più veloce.

Secondo i dati raccolti nel secondo trimestre del 2021 dallo European data journalism network (sulla base dello Speedtest di Ookla Global Fixed and Mobile Network Performance Maps) e diffusi dal Sole 24 Ore, la nostra città si attesta al quinto posto nell'area metropolitana di Bari e al decimo in tutta la regione, scalzando persino un capoluogo di provincia come Taranto.

I numeri dicono che a Corato è stata riscontrata una velocità media in download di 117 Mbps (megabit per secondo), una velocità media in upload di 49 Mbps e una latenza media (ovvero la velocità di risposta dei server) di 21 millisecondi. Dati superiori alla media italiana che è di 84 Mbps in download e 34 in upload, mentre il tempo medio di latenza è pari a 22 millisecondi.

In provincia di Bari davanti a Corato ci sono solo lo stesso capoluogo di regione (velocità media in download 180 Mbps; velocità media in upload 84 Mbps; latenza media 18 ms) che è anche il Comune più veloce di Puglia; Modugno (download 162 Mbps; upload: 70 Mbps; latenza 19 ms), Bitonto (download 162 Mbps; upload 76 Mbps; latenza 20 ms) e Molfetta (download 154 Mbps; upload 74 Mbps; latenza 19 ms).

I dati sono di gran lunga migliori anche rispetto alle città più vicine: per citarne alcune, Bisceglie ha velocità media in download di 76 Mbps (upload 26 Mbps; latenza 23 ms), Ruvo di 67 Mbps (upload 14 Mbps; latenza 23 ms), Andria di 59 Mbps (upload 15 Mbps; latenza 23 ms), Trani di 58 Mbps (upload 15 Mbps; latenza 22 ms) e Terlizzi 48 Mbps (upload: 10 Mbps; latenza 31 ms).